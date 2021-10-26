في اليوم الـ71 على إضرابه: الاحتلال يمدد اعتقال أبو هواش إداريا

أصدر جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقالٍ إداريّ بحقّ المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 71 يومًا، لمدة ستة أشهر تنتهي في نيسان/ أبريل 2022.

وأوضح المحامي جواد بولس أن هذا "القرار يفسر مدى الرغبة في الانتقام من المعتقل أبو هواش ورفاقه المضربين عن الطعام، رغم ما وصلوا إليه من وضع صحي خطير".

ولفت بولس إلى أنّه "وحتى اليوم لا توجد طروحات جدّية بشأن قضاياهم، وأنّ إصدار مزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحقّهم، جواب كافٍ لكل المطالبات الراهنة بالإفراج عنهم، حتّى لمطالبات المؤسسات الحقوقية الدولية، وما أبدته من قلق على مصيرهم".

ويذكر أنّ المعتقل هشام إسماعيل ابو هواش (39 عامًا) من دورا - الخليل يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ومعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه سابقًا أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال، ويواجه اليوم أعراضًا صحية خطيرة، ووفقًا للزيارة الأخيرة التي تمت له فإنه يعاني من: مشاكل في النظر، وتقيؤ مستمر، وضعف جسدي، وبطء بالكلام والحركة، وأوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده.

ومن الجدير ذكره أن ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ: وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ (104) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (97) يومًا، وعلاء الأعرج (80) يومًا، وهشام أبو هواش (71) يومًا، وشادي أبو عكر (63) يومًا، وعيّاد الهريميّ (34) يومًا، إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (17) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو".