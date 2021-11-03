أسيران يواجهان وضعا صحيا حرجا في سجون الاحتلال

يواجه الأسيران شادي أبو عكر وعبد الباسط معطان وضعا صحيا حرجا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن "إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل مقصود ومبرمج، وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر".

ووثقت الهيئة من خلال محاميها، أبرز الحالات المرضية التي تقبع في سجون إسرائيلية، بينها: حالة الأسير شادي أبو عكر من بيت لحم، الذي يعاني من أوجاع في جميع أنحاء جسده، وألم في الرأس والمعدة، كما يعاني من هزال ونقص في الفيتامينات، وفقدان للتوازن بشكل مستمر، ويتنقل على كرسي متحرك.

وعلق الأسير أبو عكر إضرابه المفتوح عن الطعام، بسبب وضعه الصحي الخطير، إذ كاد أن يفقد بصره بشكل نهائي، نتيجة استمراره في إضرابه، وأشارت الهيئة إلى أنه "بالرغم من تفاقم الوضع الصحي له إلا أن إدارة معتقل سجن الرملة تتعمد إهمال وضعه الصعب، وتحتجزه في عزل انفرادي بعيادة السجن".

وأكدت الهيئة أن "الأسير عبد الباسط معطان (49 عاما)، من سكان البيرة، يعاني من سرطان في القولون، وكذلك في الغدد، وهو متواجد حاليا في سجن 'عوفر'، إذ خضع سابقا إلى عملية استئصال للورم وقد وصل المرض إلى مراحله المتأخرة. والأسير معطان معتقل إداريا، وهو بحاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة، لكن إدارة السجن تتعمد إهماله طبيا كبقية الأسرى المرضى".

هذا، وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية مطالبة كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والصليب الأحمر بالوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين.