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الاحتلال يبلغ محامي الأسير القواسمة نيته تفعيل أمر اعتقاله الإداريّ

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 11:59

الاحتلال يبلغ محامي الأسير القواسمة نيته تفعيل أمر اعتقاله الإداريّ
الأسير القواسمة في المستشفى (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، إنّ نيابة الاحتلال العسكرية أبلغت المحامي جواد بولس، نيتها تفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 106 أيام، زاعمة وجود تقارير طبيّة تُشير إلى تحسن على وضعه الصحيّ.

وحمّل المحامي بولس النيابة كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، وطلب التحقق من التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، والتي كانت أكّدت أنّ الأسير القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا "بتجميد" أمر اعتقاله الإداريّ، في تاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو قرار لا يعني إلغاء اعتقاله الإداريّ، ويتحوّل الأسير إلى "أسير" غير رسمي في المشفى، إذ يبقى تحت حراسة عناصر أمن المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، إلا أنّه يبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المشفى.

وقال نادي الأسير إنّ القواسمة البالغ من العمر (24 عامًا)، من الخليل، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في العناية المكثفة في مستشفى "كابلان"، وهذا ما أشارت له التقارير الطبيّة طوال الفترة الماضية عدا عن أن الأعراض الظاهرة عليه والتي تُشير إلى تراجع في الجهاز العصبي، ما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة.

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يذكر أنّ مقداد أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015.

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