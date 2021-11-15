للمرة الرابعة: الاحتلال يرفض التماسا للإفراج عن الأسير الفسفوس

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، الذي يمر بوضع صحي حرج، للمرة الرابعة، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير الفسفوس من قِبلها خلال فترة إضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والإجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال.

وحذرت من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما، والقابع في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الأسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".