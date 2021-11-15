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للمرة الرابعة: الاحتلال يرفض التماسا للإفراج عن الأسير الفسفوس

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 19:50

للمرة الرابعة: الاحتلال يرفض التماسا للإفراج عن الأسير الفسفوس
وقفة مساندة للأسرى المضربين بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، الذي يمر بوضع صحي حرج، للمرة الرابعة، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير الفسفوس من قِبلها خلال فترة إضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والإجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال.

وحذرت من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما، والقابع في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الأسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

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وذكرت أن الأسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، وأوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

بودكاست عرب 48

#الاسرى الفلسطينيون
#الاحتلال الإسرائيلي
#الاسير كايد الفسفوس
#إضراب عن الطعام
#رفض التماس

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