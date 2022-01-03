وصل مرحلة الاحتضار: 140 يوما على إضراب الأسير أبو هواش

يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام لليوم 140 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، ووضعه الصحي خطير جدا، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين.

وحذر وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، من خطورة الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش، من مدينة دورا بالخليل والمضرب عن الطعام لليوم 140 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأوضح الخطيب أن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية كبيرة لوفاة مفاجئة أو تجلطات تكون نتائجها أبدية عليه.

وطالب بضرورة أن يكون هناك ضغط مباشر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء اعتقال أبو هواش فورا ونقله إلى مستشفيات فلسطينية لإنقاذ حياته، والمطلوب حاليا أن يتحول قرار المحكمة من تجميد الاعتقال الإداري إلى إنهائه.

وأضاف، أن "التعنت الإسرائيلي في عدم الإفراج عنه يثبت بالدليل القاطع أن هناك مخططاً لإعدامه، وأن صمت المؤسسات الدولية والحقوقية هو مشاركة في الجريمة، محذرًا في الوقت نفسه بأن الوقت الآن ليس في صالح أحد".

جاءت أقوال الخطيب خلال زيارته ووفد من الهيئة ضم المحاميين رامي العلمي وكامل الناطور، ومدير مكتب الهيئة في الخليل إبراهيم نجاجرة، وكذلك في بيت لحم منقذ أبو عطوان لمنزل عائلة أبو هشام أبو هواش مساء الأحد.

ويواجه الأسير هشام أبو هواش مخاطر كبيرة تكاد تودي بحياته في أية لحظة، في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام منذ فترة طويلة رفضا لاعتقاله الإداري.

والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل، واعتقل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.

وبعد مماطلة استمرت شهورا، جمدت سلطات الاحتلال، يوم 26 سبتمبر الماضي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصرا، وفق معطيات فلسطينية.