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الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد خطير جدا

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 13:34

الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد خطير جدا
الأسير ناصر أبو حميد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال نادي الأسير الفلسطيني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن معلومات ترد تباعا عن تدهور خطير جدا طرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان.

وأضاف أن وضعه الصحي يتفاقم بشكلٍ متسارع، وهو بغيبوبة منذ الأمس، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين.

وأكد النادي أنّ حالة من التوتر الشديد تسود سجن "عسقلان" بعد أن أبلغت الإدارة الأسرى بشكل واضح بمعلومات خطيرة عن الوضع الصحيّ لناصر.

ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ويعاني الأسير أبو حميد من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة، خضع لها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.

بودكاست عرب 48

#الأسرى
#ناصر أبو حميد
#سجون الاحتلال

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