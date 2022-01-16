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إصابة 50 أسيرا بفيروس كورونا خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 17:14

إصابة 50 أسيرا بفيروس كورونا خلال أسبوعين
عشرات إصابات كورونا بصفوف الأسرى ("وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 50 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد.

وأوضح النادي في بيان أن الإصابات سُجلت في سجون "النقب، وريمون، والدامون، وعوفر".

وأوضح أنه من بين المصابين 7 أسيرات، إلى جانب الأسير هشام أبو هواش المحتجَز في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في السجون وصل إلى 413 منذ بداية الجائحة.

وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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#فيروس كورونا
#الاحتلال الإسرائيلي
#الأسرى

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