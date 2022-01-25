إصابة 170 أسيرا بـ"عوفر" و"إيشل" بكورونا

أصيب 170 أسيرا بسجني "عوفر" و"إيشل" بفيروس كورونا، خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث من المتوقع أن ترتفع الأعداد، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للهيئة، تأكدت، اليوم الثلاثاء، إصابة عشرات الأسرى في سجن "إيشل"، بفيروس كورونا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن نحو 75 من أسرى "إيشل" ثبتت إصابتهم بكورونا، وأن أعداد الإصابات مرشحة للزيادة في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وتواترت الأنباء خلال الأسبوعين الأخيرين عن عشرات الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى والأسيرات في عدد من سجون الاحتلال، بينهم ثلة من قادة وممثلي وعمداء الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها "نتابع بقلق شديد واهتمام كبير ما يحدث داخل السجون وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس، والتي تعكس حجم الإهمال والاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وأوضاعهم الصحية.

وحذرت الهيئة في بيانها من استمرار تفشي الفايروس وتصاعد أعداد المصابين بشكل يومي، في ظل عدم جدية إدارة السجون في التعامل مع الحدث، وعدم توفير سبل الحماية أو اتخاذ تدابير للوقاية والحد من الانتشار السريع بين الأسرى.

وعبرت الهيئة عن بالغ قلقها على حياة الأسرى عموما من خطر جائحة كورونا، وخاصة الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل، وتشكيل وفود طبية مختصة وتكثيف زياراتها إلى كافة السجون، وخاصة تلك التي شهدت مؤخرا ارتفاعا بأعداد المصابين.

وطالبت إطلاع الهيئة على حجم الأرقام وحقيقتها، والعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى لا تتدهور أوضاعهم الصحية أكثر، وإلزام إدارة السجون بتوفير سبل الحماية لكافة الأسرى وضمان عدم تفشي الفايروس.

ووفقا لمؤسسات حقوقية، فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا منذ شهر نيسان/أبريل العام الماضي وحتى اليوم، وصلت إلى أكثر من 600 إصابة.