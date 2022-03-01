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الأسرى يصعدون بـ"الغضب والحسم" وحراك مساند بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 11:37

الأسرى يصعدون بـ"الغضب والحسم" وحراك مساند بالضفة وغزة
توتر في سجون الاحتلال (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

صعدت الحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء من الإجراءات النضالية ضد سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي ونهجها بقمع الأسرى وسلبهم أبسط حقوقهم ومنجزاتهم، فيما شهدت مختلف المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، فعاليات جماهيرية مساندة للأسرى.

وقالت جمعية واعد للأسرى إن توترا يسود مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، مع مباشرة الحركة الأسيرة عدة خطوات نضالية تصعيدية جديدة بمشاركة قرابة 4 آلاف أسير في اليوم التي أطلقت عليه الغضب والحسم.

وأفادت الجمعية في بيان "بعزل الاحتلال لعدد من الأسرى في بعض السجون، في محاولة لإفشال فعاليات اليوم التي ستحدث تحولا كبيرا، وربما تقرب موعد المعركة القادمة والتي ستكون بمثابة ثورة عارمة في كل سجن ومعتقل".

ودعت "واعد" جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للانخراط وبقوة في معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات، وتدشين مرحلة جديدة في التعاطي مع ما تتعرض له الحركة الأسيرة.

إلى ذلك، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ60 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#نادي الأسير
#الغضب والحسم

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