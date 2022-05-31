أهالي أسرى غزة يزورون 24 من أبنائهم بمعتقل نفحة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لـ36 شخصا من أهالي الأسرى في قطاع غزة بزيارة أقاربهم داخل معتقل "نفحة" الصحراوي.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أنها سهلت مغادرة الأهالي صباح اليوم لزيارة 24 أسيرا من أقاربهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد انقطاع دام نحو عامين، حيث سمح سلطات الاحتلال مؤخرا لعدد محدود من أهالي الأسرى بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.

وهذه الزيارة الرابعة لأهالي أسرى غزة منذ تعليق سلطات الاحتلال برنامج الزيارات في آذار/مارس 2020، بحجة جائحة كورونا.

وتواصل سلطات الاحتلال منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة أبنائهم، وذلك للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو خمسة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، ومن بين هؤلاء 32 أسيرة، و170 قاصرا، وما يزيد عن 600 معتقل إداري، ونحو 300 من غزة، فيما استشهد نحو 227 أسيرا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.