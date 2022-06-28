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تقديم طلب للإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 14:11

تقديم طلب للإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة
أقارب الأسير مناصرة أمام سجن الرملة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

عقدت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة أمام لجنة الإفراجات المبكرة في سجن الرملة (سجن أيالون)، وذلك للنظر في قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، إذ يواجه الأسير ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وتواجد في قاعة المحكمة داخل سجن الرملة، طاقم الدفاع المكوّن من المحاميين، ليئا تسيمل وخالد الزبارقة، فيما منعت السلطات المتضامنين والأقارب من دخول قاعة المحكمة.

ويتواجد الأسير مناصرة في مستشفى سجن الرملة، وذلك بسبب أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة، وحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة فإن "مصلحة السجون تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسير مناصرة، وذلك انتقامًا منه".

الأسير أحمد مناصرة (Gettyimages)

وفي وقت سابق، أفاد طاقم الدفاع أن لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية، قررت تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، إذ قررت أن قضية الأسير مناصرة هي "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

وأدانت محكمة إسرائيلية مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.

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#الأسير أحمد مناصرة
#سجن الرملة
#القدس
#لجنة الإفراجات المبكرة

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