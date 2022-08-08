  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الأسير خليل عواودة يواصل معركة "الأمعاء الخاوية"

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 08:30

الأسير خليل عواودة يواصل معركة "الأمعاء الخاوية"
عواودة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ148
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل الأسير خليل عواودة معركة الأمعاء الخاوية والإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين.

ويدخل الأسير عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ148 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة سجن الاحتلال في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وأعلن العشرات من الأسرى دخولهم في إضراب تضامنا مع الأسير عواودة.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.

ويعاني الأسير عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وكان الأسير رائد ريان قد أعلن تعليق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له، وذلك بعد 113 يومًا من الإضراب.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#الأمعاء الخاوية
#سجون الاحتلال
#إضراب عن الطعام
#خليل عواودة
#الاعتقال الإداري

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ
45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

2022-08-08

الأسير المريض موسى صوفان يعاني جراء الإهمال الطبي
الأسير المريض موسى صوفان يعاني جراء الإهمال الطبي

2022-08-08

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

2022-08-08

الأكثر قراءة

عدوان الاحتلال على غزة: 24 شهيدا بينهم 6 أطفال

عدوان الاحتلال على غزة: 24 شهيدا بينهم 6 أطفال

2022-08-07
مصرع شخص وإصابة متوسطة لآخر إثر سقوط طائرة قرب جديدة المكر

مصرع شخص وإصابة متوسطة لآخر إثر سقوط طائرة قرب جديدة المكر

2022-08-07
تحليلات إسرائيلية: مدة الحرب على غزة ستقررها حماس

تحليلات إسرائيلية: مدة الحرب على غزة ستقررها حماس

2022-08-07
أجهزة الأمن الإسرائيلية:

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت"

2022-08-07
من هو الشهيد القيادي في

من هو الشهيد القيادي في "سرايا القدس" خالد سعيد منصور؟

2022-08-07