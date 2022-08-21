النائب أبو شحادة: حياة عواودة في خطر كبير ويجب تحريره فورا

زار النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أمس السبت، الأسير الفلسطيني والمعتقل الإداري خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 171 يومًا، في مستشفى "أساف هروفيه" بعد تراجع حالته الصحيّة والخطر الحقيقي على حياته، والذي يرفض وقف الإضراب عن الطعام على الرغم من قرار تجميد اعتقاله الإداري، وأكدّ أنّه لن يوقف إضرابه إلا بالإفراج عنه ونيل الحريّة فورا.

وجاءتي هذه الزيارة بعد منع السلطات والمخابرات الإسرائيلية النائب أبو شحادة من اللقاء به على الرغم من كونه قدم طلبًا بذلك منذ أسابيع عدة، ومنع من دخول غرفته في المستشفى قبل أسبوعين.

وأكد أبو شحادة بعد الزيارة أنّ "معنويات الأسير عواودة عالية جدًّا، وهو مصرّ على نيّل الحريّة وإنهاء الاعتقال الإداري المجرم الذي هو عبارة فعلية عن اختطاف واضح للفلسطينيين ما يخالف كافة مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وأضاف أن "الاعتقال الإداري تجاه مئات الفلسطينيين الذي تقوم به إسرائيل هو إرهاب دولة يهدف إلى ملاحقة كل عربي وفلسطيني وترهيبهم بوسيلة غير إنسانية وغير قانونية، وأنه لا يمكن لأيٍّ كان اعتقال شخص بدون تهم واضحة ولا محاكمة، وهو ما يجب أن ينتهي، وفضح إسرائيل عليه أمام العالم".

وختم أبو شحادة بالقول إن "قرار تجميد اعتقال عواودة يجب أن يكون له استمرارية وهو إطلاق سراحه ونيله الحرية الفورية، فصحّته لا تحتمل استمرار الاعتقال التعسفي المجرم الذي تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنه وعن حياته".