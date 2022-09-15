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عائلة الأسير ناصر أبو حميد تزور ابنها في سجن "الرملة"

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 11:15

عائلة الأسير ناصر أبو حميد تزور ابنها في سجن "الرملة"
خلال وقفة إسنادية للأسير ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

زارت عائلة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، ابنها اليوم الخميس، في سجن "الرملة"، حيث يقبع إلى جانب شقيقه محمد، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن اللجنة المختصة للنظر في قضية الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، أبلغت محاميه مساء أمس أنها ألغت الموعد الذي كان مقررا للجلسة الخاصة بالنظر في قضيته، في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، بدون تحديد موعد جديد.

ولفت إلى أنه لا جديد بشأن الوضع الصحي الحرج للأسير أبو حميد، سوى ما جاء بالتقرير الطبي النهائي لمستشفى "أساف هروفيه" قبل أسبوع، وفيه أوصى الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، كما أعلنت عن انتهاء محاولات العلاج.

وكان أشقاء أبو حميد؛ الأسرى نصر، وشريف، وإسلام قد تقدموا بطلب من إدارة السجون بالسماح لهم بزيارته في سجن "الرملة"، إلى جانب طلبهم بأن يكون هناك زيارة مفتوحة للعائلة.

يشار إلى أن الأسير القائد أبو حميد قد رفض مقترحا من محاميه، بتقديم طلب "العفو" من رئيس دولة الاحتلال.

وكان محاميه توجه لزيارته قبل أيام، ولم يقوَ ناصر على الخروج إلى الزيارة، وتمت الزيارة مع شقيقه محمد الذي نقل مجددًا ما تضمنه التقرير الطبيّ عن المستشفى.

يذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة من جرّاء مماطلة إدارة السجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة.

يُشار إلى أنّ نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة؛ حسب معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

بودكاست عرب 48

#ناصر أبو حميد
#الأسرى الفلسطينيون
#الاحتلال الإسرائيلي
#الأسير المريض بالسرطان

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