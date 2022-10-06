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900 أسير بـ"عوفر" يرجعون الطعام و30 معتقلا يواصلون الإضراب

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 09:02

900 أسير بـ"عوفر" يرجعون الطعام و30 معتقلا يواصلون الإضراب
فعاليات بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعاد الأسرى الفلسطينيون في سجن "عوفر" صباح اليوم الخميس، وجبات الطعام، وذلك تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى "قام 900 أسير في سجن عوفر صباح اليوم، بإرجاع وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام".

ويواصل قرابة 30 معتقلا إداريا لليوم الثاني عشر على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال.

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

يأتي ذلك، فيما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال لا تتوقف عن انتهاج أساليب الاستهتار الطبي بحق الأسرى المرضى، وتجاهل أوجاعهم بشكل مقصود، خاصة مَن يعانون مِن مشاكل صحية صعبة، وذوي الأمراض المزمنة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد الاستمرار بتلك السياسة، بهدف قتل الأسرى بشكل بطيء، وذلك عبر إهمال أمراضهم، وحرمانهم من العلاج، وزجهم بأوضاع اعتقاليه ومعيشية مأساوية، تؤدي إلى إصابتهم بأمراض مفاجئة.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 أسيرا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#سجن عوفر
#الاعتقال الإداري
#الإضراب عن الطعام

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