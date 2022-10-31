وحدات القمع تقتحم قسما بـ"عوفر" وتنكل بالأسرى

اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية صبا اليوم الإثنين، سجن "عوفر" غرب رام الله وسط الضفة الغربية، وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل بالأسرى.

وقال نادي الأسير في تصريحٍ مقتضب"، إن وحدة "المتسادا " القمعية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم 14 في سجن "عوفر" ونكلت بالأسرى.

وأشار إلى أن هذا القسم هو قسم "المعبار" وهو مخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثا، ويبلغ عدد القابعين فيه 85 أسيرا.

وتستعين إدارة سجون الاحتلال بالوحدات الخاصة، لقمع الأسرى وهي: "المتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

وتتركز مهمة تلك الوحدات "اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية مع الأسرى".

وبلغ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، نحو 4700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، من بينهم أسيرتان، و6 أطفال.