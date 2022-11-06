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إعلان نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 19:33

إعلان نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال
خلال وقفة إسناد للأسرى في رام الله (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأحد، عن نتائج الثانوية العامة للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال للعام الدراسي 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أنها أرسلت كافة العلامات، بعد جمعها من السجون والمعتقلات إلى وزارة التربية والتعليم، وتم مراجعتها وتدقيقها وفقا للشروط والمعايير، ومن ثم معادلتها وفقا للاتفاق المبرم بين الوزارة والهيئة لإعلان النتائج النهائية هذا اليوم.

وأضافت أن كشوفات العلامات لكافة المتقدمين سيتم تسليمها عبر مديريات وزارة التربية والتعليم كل حسب محافظته، وسيتم نشر نتائج الأسرى وفقا لأرقام هوياتهم.

ولفتت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي للمتقدمين لهذا العام بلغ (450) أسيرا ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير.

وهنأت الهيئة ممثلة برئيسها قدري أبو بكر وكافة طواقمها، الأسرى الناجحين لهذا العام وذويهم، وأثنت على جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي، رغم ما يعانيه الأسرى من أوضاع اعتقالية وحياتية صعبة داخل المعتقلات، إلا أنهم نجحوا بتحقيق أهدافهم.

ويمكن الاطلاع على نتائج الأسرى عبر موقع وزارة التعليم الفلسطينية، وكذلك عبر موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

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#نتائج الثانوية العامة للأسرى
#الأسرى الفلسطينيون
#الاحتلال الإسرائيلي

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