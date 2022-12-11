معتقلو "حوارة" يهددون بالإضراب والاحتلال ينكل بأسرى "هداريم"

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، إحدى غرف الأسرى في سجن "هداريم"، وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة، في وقت هدد العشرات من معتقلي "حوارة" بالإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروفهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب، إن قوات القمع اقتحمت قسم (3) في سجن "هداريم"، وجرت تفتيشات في مقتنيات الأسرى.

ووحدات "القمع" تتبع لإدارة سجون الاحتلال وتستخدم في قمع الأسرى وهي: "ميتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

ومهمة هذه الوحدات اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية معهم.

معتقلو "حوارة" يهددون بالإضراب

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن معتقلي "حوارة" هددوا إدارة السجن بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا بظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاعتقالية المأساوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الأسرى يعانون الأمرين داخل "حوارة"، فالأقسام التي يحتجزون فيها لا تصلح للعيش الآدمي، عدا عن معاناتهم من سياسة التجويع التي تتبعها إدارة حوارة بحقهم، فوجبات الطعام المقدمة لهم سيئة النوع وبكميات قليلة.

وعن العقوبات الممارسة ضد الأسرى، تتمثل في منع الأغطية والملابس، وأدوات التنظيف، إضافة إلى أن الفورة التي تسمح من خلاله للمعتقلين بالخروج من الأقسام إلى الساحة قصير جدا.

ويطالب معتقلو "حوارة"، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال، لتحسين أوضاعهم الاعتقالية المأساوية.

ومنذ مطلع العام 2022، اعتقلت قوات الاحتلال قرابة الـ6500 فلسطيني، بينهم نحو 800 طفل ومئات الأسرى المحررين، بحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.