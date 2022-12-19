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دخول الأسير ناصر أبو حميد بغيبوبة ونقله للمستشفى

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 14:34

دخول الأسير ناصر أبو حميد بغيبوبة ونقله للمستشفى
مئات الأسرى المرضى بسجون الاحتلال (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى مستشفى في بلدة رحوفوت (صرفند)، بعد دخوله في غيبوبة وتدهور وضعه الصحي.

وعقب تدهور وضعه الصحي، ناشدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيم زيارة عاجلة لعائلة الأسير المريض أبو حميد بعد نقله للمستشفى مع دخوله غيبوبة تامة.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الأسير أبو حميد نقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث كان يعاني، أمس الأحد، من غيبوبة متقطعة، واليوم تدهورت حالته الصحية بشكل أكبر.

وقال محامي هيئة الأسرى كريم عجوة بعد زيارة الأسير أبو حميد لمستشفى سجن الرملة، إن الأطباء بدأوا بإعطاء الأسير "أبو حميد"، جرعات كبيرة من المسكنات، للسيطرة على أوجاعه، مما أدخله في شبه غيبوبة فلا يستيقظ إلا لدقائق معدودة.

وأضاف أن الأسير أبو حميد يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده، حيث أصبح ملازما دائما لسريره غير قادر نهائيا على مغادرته، كما يعاني من ضيق شديد بالتنفس وهو موصول طوال الوقت بامبوبة الأكسجين.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري قرب رام الله معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية.

ويوجد في سجون الاحتلال 25 أسيرا مصابون بالسرطان من أصل 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

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#سجون الاحتلال
#الأسرى المرضى
#ناصر أبو حميد

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