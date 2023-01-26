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الاحتلال يماطل بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب لتلقي العلاج

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 11:41

الاحتلال يماطل بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب لتلقي العلاج
الأسير علي الحروب
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تمعن بالمماطلة بتحويل الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب للبدء بتلقي العلاج البيولوجي، رغم حاجته الماسة له، حيث يقبع حاليا بسجن "النقب" بوضع صحي يستدعي الرعاية الطبية.

واستعرضت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، تفاصيل ما يعانيه الأسير الحروب (48 عاما)، موضحة أنه قبل نحو 9 أشهر تبين إصابة الأسير بورم في ظهره وخضع حينها لعلاج بالليزر، وأجريت له بعد ذلك صورة أشعة، ليتبين انتشار للمرض في الحوض، وأسفل الظهر والرجلين.

وأضافت أنه قبل نحو 20 يوما، جرى نقل الحروب إلى مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي، وهناك قرر الأطباء البدء بتلقي علاجي بيولوجي، لكن لغاية اللحظة تتعمد إدارة السجون التسويف بتحويله ونقله للبدء بهذا النوع من العلاج.

وبينت الهيئة أن الأسير الحروب وهو من قرية دير سامت إحدى قرى منطقة دورا بمحافظة الخليل، يعاني حاليا من آلام في الظهر والصدر وخدران باليد اليسرى، وأرق ودوخة مستمرة، لافتة إلى أن حالته الصحية كانت تدهورت عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم أسفل الصدر والإبط.

وكان الأسير الحروب قد بدأ بمواجهة هذا المرض منذ حوالي سنتين، لكن إدارة سجون الاحتلال أهملت ما يعانيه من أوجاع، وماطلت بتشخيص وضعه بشكل سليم ودقيق، ما أدى إلى تفاقمه بشكل تدريجي ووصوله لمرحلة مقلقة.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير الحروب عام 2010، وصدر بحقه حكما بالسجن 25 عاما، وهو أب لسبعة أبناء.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#الأسرى الفلسطينيون
#علي الحروب
#دير سامت
#دورا الخليل
#الضفة الغربية

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