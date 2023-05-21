هيئة الأسرى: زنازين العزل المسبب الرئيس لأمراض الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، الأحد، إن "إدارة سجون الاحتلال تمارس مختلف صنوف التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل يومي، ومن أبرزها استخدام سياسة العزل".

وأضافت أنها "تتعمد عزلهم لفترات طويلة وبشكل منفرد في زنزانة ضيقة تعج بالرطوبة وهي مظلمة ومتسخة ومليئة بالحشرات".

ورأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "زنازين العزل المسبب الرئيس للأمراض الصحية والنفسية التي يتعرض لها الأسرى".

وأشارت نقلا عن محاميها معتز شقيرات إلى سلسلة التنقلات الجديدة والعزل التي قامت بها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى وهم: زكريا زبيدي الذي نقل إلى عزل "أوهلي كيدار"، ومحمود العارضة الذي نقل إلى عزل "إيشل"، وعماد صوفي إلى عزل "أيلون"، ونديم عواد الذي نقل إلى عزل "إيشل".

وأوضحت الهيئة أن "إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسرى المعزولين من زيارة أهاليهم وتحرمهم من إدخال معظم احتياجاتهم الأساسية، وهذه السياسة تؤكد مدى ظلم الاحتلال وبطشه وجبروته".

وفي السياق، تطرقت الهيئة إلى تفاصيل الوضع الصحي الصعب الذي يعاني منه الأسير صلاح الدين نزال (24 عاما) من البيرة، بعد زيارة المحامي شقيرات له في سجن "رامون".

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن "الأسير نزال يشتكي من صعوبة في المشي، ويعاني من مشاكل في القدمين والظهر، بسبب تعرضه لعدة كسور في القدمين، بعد تعرضه للضرب العنيف والشبح لوقت طويل أثناء الاعتقال والتحقيق، وعلى إثر ذلك، أصيب بعدة كسور في قدميه، خضع بعدها لأكثر من عملية في الظهر لزراعة البلاتين، وتزداد معاناته عند نقله بالبوسطة، بسبب الجلوس لساعات طويلة على مقعد حديدي صلب، في ظل مماطلة وتجاهل متعمدين من عيادة السجن، لمطالبه في إجراء فحوصات دورية وعرضه على طبيب عظام مختص، والحصول على حذاء طبي يتناسب مع وضعه الصحي لمساعدته في المشي والتحرك".

كما يعاني الأسير نزال من مشاكل في العينين، وينتظر منذ أكثر من 4 أشهر موعدا لإجراء فحص من أجل عمل نظارة، إلا أن الموعد تأجل عدة مرات بسبب عدم حضور طبيب العيون إلى عيادة السجن.

يذكر أن الأسير تعرض قبل عدة أشهر لاعتداء همجي، ونُكل به بشكل كبير خلال تنفيذ وحدات "الدرور" لهجمة قمعية إلى إحدى زنازين معتقل "عوفر"، وأقدمت إدارة المعتقل على زجه في تلك الزنزانة بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام إسنادًا للأسير المضرب رائد ريان، وخلال الهجمة اعتدى عليه السجانون بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده وتعمدوا خنقه وإفلات كلب بوليسي ليهاجمه، دون أي مبرر يستدعي ذلك، كما لم يسلم من الشتم والدعس عليه، إضافة إلى شبحه لساعات طويلة.

يشار إلى أن الشاب نزال معتقل منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ولا يزال موقوفًا حتى الآن.

إلى ذلك، حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي جرادات المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم عليه بالسجن 22 مؤبدا و50 عاما، ويقبع في سجن "رامون".

وقالت الهيئة إن "الأسير يحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة إذ كان من المفترض أن تُجرى له عملية خلال الشهر لكن ما زالت إدارة السجون تتعنت في إجرائها، كجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال".

وطالبت الهيئة مجددا المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والسريع لوقف الجرائم الطبية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.