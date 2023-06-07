للأسبوع الثاني: الأسيران الفسفوس والسلايمة يواصلان إضرابهما عن الطعام

شددت الهيئة أن المرحلة القادمة مؤشراتها خطيرة، حيث يستعد الأسرى الإداريين خلال أيام قليلة بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، ردا على سياسة الاعتقال الإداري الجائرة بحقهم والتي نفذت بناءً على توصيات من الحكومة اليمينية المتطرفة.

يواصل الأسيران أحمد السلايمة وكايد الفسفوس إضرابهما المفتوح عن الطعام، وذلك لليوم الثامن على التوالي، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، إن الأسير كايد الفسفوس من جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، علما بأنه معتقل إداريا منذ أيار/مايو الماضي، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

يذكر أن المعتقل الفسفوس معتقل سابق أمضى 7سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن خاض إضرابا مفتوحا استمر بـ 131 يوما، وهو شقيق الأسرى الثلاث حسن الفسفور، خالد الفسفوس، حافظ الفسفوس والذين ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال.

أما المعتقل أحمد ابراهيم مسالمة (25 عامًا) من بلدة بيت عوا بمدينة الخليل، صدر أمر اعتقال إداري لـ 4 شهور علما أنه أيضا أسير سابق أمضى سنوات داخل الأسر.

وشددت الهيئة أن المرحلة القادمة مؤشراتها خطيرة، حيث يستعد الأسرى الإداريين خلال أيام قليلة بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، ردا على سياسة الاعتقال الإداري الجائرة بحقهم والتي نفذت بناءً على توصيات من الحكومة اليمينية المتطرفة.

ويقبع 4900 أسير وأسيرة موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيليا، في ظروفٍ صعبة ناتجة عن سياسات الاحتلال التنكيلية التي تصاعدت في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.