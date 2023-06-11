الأسرى الإداريون يتحضرون لمعركة "ثورة حرية"

ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الحالي.

تواصل لجنة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تحضيراتها لبدء معركة "ثورة حرية.. انتفاضة الأسرى الإداريين"، بدءًا من الأحد المقبل، بمشاركة المئات من الأسرى الإداريين، الذين سيدخلون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال بدأت بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضرابا عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعود وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.

وأوضحت الوزارة أن المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

وشددت الوزارة في بيانها على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، لما له من أثر كبير في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلص من الاعتقال الإداري الظالم.