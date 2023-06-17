الأسرى الإداريون يمهلون إدارة سجون الاحتلال لتلبية مطالبهم الأساسية

دعت لجنة الأسرى الإداريين أبناء الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم؛ حسبما ورد في البيان.

قرر الأسرى الإداريون إعطاء فرصة لإدارة سجون الاحتلال لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب، وذلك بعد جلسة الحوار التي عقدت بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال.

وجاء عن لجنة الأسرى الإداريين أنه "تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل".

وقالت إن "هذه الفرصة تعتبر الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة، إذ أن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة الاحتلال لمطالبنا كافة".

ودعت لجنة الأسرى الإداريين أبناء الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم؛ حسبما ورد في البيان.

وكان قد أعلن عن استعداد الأسرى الإداريين لمعركة "ثورة حرية.. انتفاضة الأسرى الإداريين" والإضراب عن الطعام، بدءا من الأحد بمشاركة المئات من الأسرى الإداريين.