فرض الحبس المؤبد مرتين على الأسير علاء قبها من جنين

نادي الأسير: "الأسير قبها، اعتُقل في آذار/ مارس 2018، بعد أن وجه الاحتلال له تهمة تنفيذ عملية دهس، أدت إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال".

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم، أصدرت حكمًا بحق الأسير علاء راتب قبها (32 عاما) من قرية برطعة - جنين، وذلك بالسّجن المؤبد مرتين، ودفع تعويض قدره مليون ونصف المليون شيكل.

وذكر نادي الأسير، مساء أمس الإثنين، أن "الأسير قبها، اعتُقل في آذار/ مارس 2018، بعد أن وجه الاحتلال له تهمة تنفيذ عملية دهس، أدت إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال".

يشار إلى أن الأسير قبها تعرض للاعتقال سابقا قبل اعتقاله الحالي، ويقبع اليوم في سجن جلبوع.