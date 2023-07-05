ثلاث أسيرات فلسطينيات يواجهن الاعتقال الإداري في ظل ظروف صعبة

ثلاث أسيرات يخضعن لسياسة الاعتقال الإداري، وهُن: سماح حجاوي من مدينة قلقيلية، 4 أشهر إداري، ورغد الفنة (24 عاما) من مدينة طولكرم للمرة الثانية 4 أشهر (4+4)، وروضة العجمي، 4 أشهر.

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء، عن محاميتها حنان الخطيب أن عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية بلغ 31 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، بينهن أمهات، وزوجات، ومريضات، وفتيات قاصرات.

وذكرت الهيئة أن "الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفا صحية ومعيشية صعبة، حيث يتعرّضن جميعهن لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، ودون أي مراعاة لحقوقهن التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وأوضحت أن "هناك ثلاث أسيرات يخضعن لسياسة الاعتقال الإداري، وهُن: سماح حجاوي من مدينة قلقيلية، 4 أشهر إداري، ورغد الفنة (24 عاما) من مدينة طولكرم للمرة الثانية 4 أشهر (4+4)، وروضة العجمي، 4 أشهر".

وختمت الهيئة بالقول إن "الاعتقال الإداري سياسة انتقامية وعقاب جماعي وجريمة ضد الإنسانية، فهو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد".