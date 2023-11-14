5 أسرى فلسطينيين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

هيئة شؤون الأسرى والمحررين "مرعي هو الشهيد الخامس في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم شهيد من غزة لم تعرف هويته".

استشهد 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أعلن عن استشهاد أسير من محافظة سلفيت في سجن "مجدو".

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان إن "شهيد سجن مجدو أمس الإثنين هو الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت".

وأشارت الهيئة إلى أن مرعي "اعتقل في شباط/ فبراير الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء".

وذكرت أن "ما تعرض له مرعي هي جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار، فلم يكتف الاحتلال باغتياله بل رفض الكشف عن هويته منذ يوم أمس، ووفقا لما أبلغ به المحامي، فإن الاحتلال سيقوم بتشريح جثمانه يوم غد".

وأضافت الهيئة "مرعي هو الشهيد الخامس في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم شهيد من غزة لم تعرف هويته".

وكانت سلطة السجون الإسرائيلية قد أعلنت بالأمس استشهاد أسير فلسطيني في سجن "مجدو"، معلنة أنها ستراجع ظروف الوفاة.

وقالت سلطة السجون في بيان، إن الأسير مواليد عام 1990 ومن سكان شمال الضفة الغربية، ودخل السجن في شباط/ فبراير 2023، دون مزيد من التفاصيل عن اسمه أو هويته.

وذكرت أن أحد الأسرى في سجن "مجدو" شعر بتوعك وذهب إلى عيادة السجن لإجراء الفحوصات حيث أعلن طبيب الوحدة وفاته، على حد تعبيرها.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت مصلحة السجون وفاة الأسير عمر دراغمة (58 عاما)، فيما أعلنت وفاة الأسير عرفات حمدان بعد أقل من 24 ساعة على وفاة دراغمة.

كما أعلنت وفاة ماجد أحمد زقول (32 عاما) وهو من قطاع غزة، بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فيما أعلنت وفاة أسير من قطاع غزة لم يفصح بعد عن هويته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شددت ظروف اعتقال الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة وشن إسرائيل حربا على القطاع "دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها" وخلفت آلاف الشهداء والجرحى المدنيين.