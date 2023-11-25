الاحتلال يواصل حملة اعتقالاته ويحاصر منزلا في قباطية ولا هدنة في الضفة الغربية

أفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن، وفتشت إحدى مركبات الإسعاف وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس. وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في المخيمين وفتشتها وعاثت فيها فسادا، واعتقلت عددا من المواطنين.

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وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن، وفتشت إحدى مركبات الإسعاف وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في منطقة جنين، وحاصرت منزلا، وأظهرت مقاطع فيديو أن الاحتلال يطالب شخصا بتسليم نفسه عبر مكبر الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية، شابين من قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن رائد سعود فقها، وغالب نضال فقها، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا، كما استولت على مركبتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام محمود لباط، في الثلاثينات من عمره، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن عمرو زيدان حسونة، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من قرية عرانة شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله ابو حنانة، بعد أن داهمت منزله وفتشته في القرية.