هيئة الأسرى: مندوبة نيابة الاحتلال في محكمة الخضيرة تؤكد إعدام الأسير مرعي بالضرب

بحسب بيان هيئة الأسرى، فقد "سردت خلال استجوابها أن عبد الرحمن قام يوم 7 نوفمبر الماضي بالاعتداء بالعض على أحد شرطة السجن، ومباشرة تعرض للضرب المبرح والاعتداء عليه من قبل مجموعة كبيرة من السجانين، ولم يتم تقديم العلاج اللازم له".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن كل الأدلة والشواهد المتعلقة باستشهاد الأسير عبد الرحمن مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت، "تدلّل بشكل قاطع على أنه تم إعدامه من خلال الضرب المبرح والوحشي الذي تعرض له من قبل شرطة إدارة السجون يوم السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث كانت نتيجته أن ارتقى شهيدا في الثالث عشر من ذات الشهر".

وأوضحت الهيئة أن "آخر الأدلة القطعية على هذه الجريمة، رواية ما تسمى مندوبة نيابة الاحتلال في محكمة الخضيرة، والتي نقلت في جلسة المحكمة التي عقدت اليوم (الأربعاء) بحضور طاقم قانوني من الهيئة، ومدعية عامة من قبل ما يسمى نيابة لواء الناصرة ومندوب شرطة أم الفحم التابعين لدولة الاحتلال وجهازه القضائي".

وبحسب بيان هيئة شؤون الأسرى، فقد "سردت خلال استجوابها أن عبد الرحمن قام يوم 7 نوفمبر الماضي بالاعتداء بالعض على أحد شرطة السجن، ومباشرة تعرض للضرب المبرح والاعتداء عليه من قبل مجموعة كبيرة من السجانين، ولم يتم تقديم العلاج اللازم له، وفقط تم فحصه من قبل عيادة السجن، والتي أشارت لوجود إصابات بالغة في وجهه والقسم العلوي من جسده وبالأخص في البطن، وإحداث خلل في الرئتين".

وأضافت أنه "نُقل وهو يعاني من إصابات بالغة وخطيرة وينزف الدماء الى زنزانة انفرادية، وفي الثالث عشر من نومبر استشهد في زنزانته".

وكشفت الهيئة منذ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد الفحص الأولي، وبالرغم من علم عيادة السجن أن الضرب الذي تعرض له قد تسبب بخلل في الرئة ولغاية يوم استشهاده يوم الثالث عشر، لم يُفحص طبيا مرة أخرى، ولم تقدَّم له العلاجات والأدوية.

وذكرت الهيئة أنه وبعد تشريح جثمان الشهيد مرعي، "يدعي الاحتلال أن تقرير الطبيب الشرعي الأولي لم يحدد بوضوح سبب الوفاة، لذلك نقل الجثمان لفحص أكثر عمقا في مستشفى تل هشومير، وعليه سيتم إعداد تقرير نهائي حول أسباب الوفاة، ووفقا لذلك حددت جلسة يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي بهذا الخصوص".

وأشارت الهيئة إلى أن "جلسات المحكمة التي عقدت في محكمة الخضيرة اليوم، كانت للأسرى الذين استشهدوا في سجن مجيدو وهم: عبد الرحمن مرعي، وعمر دراغمة وعبد الرحمن البحش، وأن ذلك سيستكمل خلال الجلسة القادمة".