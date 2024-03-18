مسؤول فلسطيني: قمع إسرائيلي مضاعف لأسرانا منذ بداية رمضان

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن إدارة السجون الإسرائيلية "تضاعف عمليات الضرب المبرح والإهانات والحط من الكرامة ومصادرة المصاحف، بغطاء حكومي كامل".

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تضاعف قمعها بحق الأسرى والأسيرات في سجونها منذ بداية شهر رمضان (11 آذار/ مارس الجاري)، محذرا من أن أوضاعهم "باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد".

وقال فارس إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعَّدت من إجراءاتها بحق الأسرى والأسيرات منذ بداية شهر رمضان"، بحسب بيان للهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح أن التصعيد يتم "من خلال مضاعفة الإجراءات القمعية، عبر عمليات الضرب المبرح والإهانات والحط من الكرامة ومصادرة المصاحف من الغرف، بغطاء حكومي كامل".

وأشار فارس إلى تعيين القائم بأعمال مدير إدارة السجون، كوبي يعقوبي، وهو محسوب على وزير الأمن القومي (يميني متطرف) إيتمار بن غفير، "والذي يحاول (يعقوبي) أن يثبت ويؤكد ولاءه لمنصبه وصرامته، مما يضمن له لاحقا أن يتم تعيينه مديرا فعليا لإدارة السجون، على حساب كرامة الأسرى وصحتهم وحياتهم"، وفق البيان.

قدورة فارس

وشدد على أن "الأوضاع باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد، إذ أصبحت حياة الأسرى مهددة بالمعنى الحقيقي؛ جراء استمرار السياسات الانتقامية، التي أثرت تراكميا على صحة الأسرى، خصوصا وأننا دخلنا الشهر السادس في هذا الواقع الخطير".

ويتزامن تصعيد إسرائيل بحق ما لا يقل عن 9100 فلسطيني في سجونها مع حرب مدمرة تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطيية وأممية.

وأفاد فارس بأن "الأسرى في العزل يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والإهانة من قِبل السجانين والوحدات الخاصة التي يتم استقدامها للسجون من أجل تنفيذ عمليات القمع والتعذيب، التي تتم بشكل دائم منذ السابع من أكتوبر أمام أقسام وغرف الأسرى".

وزاد بأن "تلك الوحدات تنفذ مهامها الإجرامية بلباس الأقنعة السوداء، وتكون ممارساتهم وأشكالهم أقرب إلى العصابات".

وقال إن "أكثر المستهدفين بهذه السياسات، خلال الأيام الماضية، هو القائد (في حركة فتح) مروان البرغوثي، الذي اعتُدي عليه بالضرب، وكذلك الأسير ثابت مرداوي (في السجن منذ أكثر من 22 عاما)، إذ أن استهدافهما هدد حياتهما بشكل حقيقي".

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، تشن إسرائيل حملة اعتقالات يومية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، إلى جانب حملة تنكيل بالأسرى وقيادتهم في السجون؛ مما أدى إلى مقتل 13 أسيرا منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى.

وتُصر إسرائيل على مواصلة حربها على غزة واعتداءاتها على الضفة الغربية، على الرغم من مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.