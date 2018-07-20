فتحُ باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الذين يرغبون بالعودة لسورية

دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، العائلات الفلسطينية اللاجئة التي نزحت من مخيماتها في سورية إلى لبنان، والتي ترغب في العودة إلى مخيماتها في سورية؛ للتسجيل لدى اللجان الشعبية في مخيمات لبنان، حتى تتمكن الدائرة من خلال التنسيق مع سفارة فلسطين بلبنان من تسوية أوضاعهم، وترتيب عودتهم في إطار جدول زمني.

وأوضحت الدائرة أن قرارَ التسجيل يشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية إلى قطاع غزة، ويرغبون بالعودة إلى مخيماتهم في سورية. ودعتهم للتوجه إلى مقر الدائرة في مدينة غزة بشارع النصر دوار الأمن العام، للتسجيل مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية اعتبارا من صباح يوم الإثنين المُقبل وحتى مساء يوم الخميس، السادس والعشرين من الشهر الجاري.