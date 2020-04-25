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الجاليات الفلسطينيّة: 1070 إصابة بكورونا و53 حالة وفاة

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 22:31

الجاليات الفلسطينيّة: 1070 إصابة بكورونا و53 حالة وفاة
أبناء الجالية الفلسطينية في ألمانيا (أرشيفية "وفا")
عرب ٤٨ ووفا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينيّة، عن ارتفاع طفيف لعدد الإصابات والوفيات بين صفوف الفلسطينيين من أبناء الجاليات الفلسطينيّة حول العالم، وارتفع عدد الإصابات إلى 1070 حالة، ومن بينهم 53 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.

الولايات المتحدة

جاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، أن "فريق العمل المختص أكد أنه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 35، كما وتم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة".

إحدى مشافي أميركا (أ ب)

حالة وفاة في كندا

أعلنت المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا، عن تسجيل حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية في مدينة وندسور في مقاطعة انتاريو، وهو المواطن حسن التوم، حيث كان مريضا بالسرطان وأصيب بالفيروس، وادخل المشفى منذ ثلاثة أسابيع، ما يرفع حالات الوفاة إلى اثنين.

وأضافت المفوضية أنه "تم تسجيل عشر إصابات بين أبناء الجالية، وتعافى منها ثمانية، مشيرة إلى أن الخارجية الكندية أعلمتها عن المساهمة بمبلغ 18 مليون دولار كندي تجاوبا مع خطة الأمم المتحدة الطارئة كدعم إنساني للعام 2020 لصالح فلسطين وهو التزام قدمته كندا لمدة عامين".

البرازيل

أعلنت سفارة السلطة الفلسطينية لدى البرازيل، عن ارتفاع عدد الإصابات في صفوفها إلى 12 إصابة، جميعهم في الحجر المنزلي وخارج منطقة الخطر، بمن فيهم الحالات الثلاث التي تعافت من الفيروس.

تركيا

سجّلت القنصلية العامة للسلطة في إسطنبول إصابة لرجل فلسطيني يبلغ من العمر 70 عامًا، بفيروس كورونا، وقالت القنصلية إنه "قدم من الإمارات في طريقه إلى ليبيا، وعندما تم فحصه في إسطنبول تبين إصابته بالفيروس، وهو موجود في إحدى المستشفيات الميدانية الجديدة، تقوم القنصلية بالتواصل مع المستشفى للاطمئنان على صحته ولطمأنة ذويه".


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#فلسطين
#الجاليات الفلسطينية

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