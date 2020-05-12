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الجاليات الفلسطينيّة: 1383 إصابة بكورونا و75 حالة وفاة

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 20:20

الجاليات الفلسطينيّة: 1383 إصابة بكورونا و75 حالة وفاة
صورة أرشيفية لفلسطينيي ألمانيا في مظاهرة
عرب ٤٨/ وفا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينيّة في رام الله، عن ارتفاع طفيف لعدد الإصابات والوفيات بين صفوف الفلسطينيين من أبناء الجاليات الفلسطينيّة حول العالم، وارتفع عدد الإصابات إلى 1383 حالة، ومن بينهم 75 حالة وفاة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو وفاة في صفوف الجالية لهذا اليوم، وتسجيل 4 حالات تعافي من الحالات المصابة.

وتواصل سفارة السلطة الفلسطينية لدى بنغلاديش متابعة أوضاع الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتوفرة، سواء على مستوى مساعدات نقدية بسيطة أو عينية للعائلات المستورة والطلبة المحتاجين.

وأفادت السفارة بتسجيل أول إصابتين بالفيروس في صفوف الفلسطينيين في بنغلاديش لطالبين عسكريين، حيث تم عزلهم عن بقية الطلبة حفاظا على السلامة العامة، وتتابع السفارة وعبر المحلق العسكري المعتمد مع الجهات البنغالية المختصة إجراء الفحوصات اللازمة لكافة طلبتنا العسكريين والبالغ عددهم 25 طالبًا.

وفي تركيا، تتابع سفارة السلطة الفلسطينيّة أحوال الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين وتتواصل معهم من خلال لجنة الطوارئ لتقديم كل ما يلزم من خدمات ممكنة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وأوضاعهم المعيشية والطبية خاصة في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر، وتواصل أيضا متابعة الأوضاع الصحية للمصابين بالفيروس والمعيشية لذويهم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 16 حالة، كان آخرها إصابة شاب فلسطيني يعمل في أحد المصانع في إسطنبول وحالته مستقرة وتم علاجه في المستشفى وهو قيد الحجر المنزلي الآن، ومنها حالتين تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، وتم تعافي 13.

بدورها، أفادت سفارة السلطة لدى الإمارات العربية المتحدة، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية للمقيم أحمد محمود درويش ذياب البالغ من العمر 46 عامًا، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية في الإمارات إلى 6، ويبقى عدد الإصابات 23 حالتهم مستقرة، وتم تعافي 6 حالات.


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