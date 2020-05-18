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الجاليات الفلسطينية: 1525 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ84

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 09:58

الجاليات الفلسطينية: 1525 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ84
(وفا)
عرب ٤٨

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة جديدة، في صفوف الجالية الفلسطينية في الدنمارك للمواطن محمد دخل الله (80 عاما)، بسبب فيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 84، بينما بلغ حصيلة الإصابات 1525.

وكان فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم، قد أعلن، مسا الأحد، عن تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية للمواطنة رسمية عبد القادر شلبي (78 عاما) في ولاية نيوجرسي بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 50 وفاة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى السعودية والقنصلية العامة في جدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد حسن تمراز (62 عاما) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6.

وبوفاة المواطن دخل الله في الدنمارك، والمواطنة شلبي في ولاية نيوجرسي، والمواطن تمراز في السعودية، ترتفع عدد الوفيات في صفوف جاليتنا في الخارج إلى 84 وفاة و1525 إصابة و703 حالات تعاف.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الجاليات الفلسطينية
#الشتات
#فيروس كورونا
#وفيات

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