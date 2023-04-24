البدء بإجلاء رعايا فلسطين من السودان

تحركت قوافل أخرى تقل 200 فلسطيني باتجاه الحدود مع مصر، علما أن تحرك القوافل هي نتيجة لجهود مكثفة، تبذلها السفارات الفلسطينية في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بدء إجلاء رعايا فلسطين من السودان، قائلة إن أولى القوافل التي تقل الفلسطينيين من الخرطوم إلى بورتسودان تحركت صباحا.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان عممته على وسائل الإعلام، أن القافلة تحمل 72 مواطنا فلسطينيا ما بين الطلبة العسكريين وأسر مدنية وطلبة.

وأشارت إلى أنه في ذات الوقت تحركت قوافل أخرى تقل 200 فلسطيني باتجاه الحدود مع مصر، موضحة أن تحرك القوافل هي نتيجة لجهود مكثفة، تبذلها السفارات الفلسطينية في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها شكلت خلية أزمة بالخرطوم لمتابعة كافة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالإجلاء تعمل على مدار الساعة لحصر أعداد الراغبين بمغادرة السودان توطئة لإجلائهم في القريب العاجل.

يذكر أن دولا عربية منها السعودية ومصر تقود مبادرات مكثفة تزامنا مع اتصالات دولية تجرى منذ بداية الاشتباكات، لبحث تثبيت هدنة دائمة بالسودان ووقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بشأن العودة للحوار بين الأطراف في السعودية.

وهرعت عدة بلدان لإجلاء رعاياها من السودان على خلفية العنف الذي تشهده الخرطوم ومدن أخرى.

وأفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التكتل تمكن من إجلاء ألف من رعاياه من السودان. فيما قامت عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية والأردن والمغرب وفلسطين بإجلاء مواطنيها أيضا.

وتسببت الاشتباكات منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.