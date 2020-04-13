  2. فلسطينيات
  3. دراسات وتقارير

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 21:18

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا
عاملان داخل المصنع (صورة خاصّة بـ"عرب 48")
عرب ٤٨/ عاطف دغلس

في مصنع "زوم" لإنتاج الشُنط وحقائب المدارس في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المُحتلّة، يواصل شبان عملهم منذ شهر دون انقطاع، ولكن ليس لتصنيع الحقائب وإنما لإنتاج زيٍّ خاصٍ (الأفرهول) يقي من فيروس كورونا المستجد، هو الأول من نوعه في الضفة.

ويشتمل الزي على (الأفرهول) نفسه والذي يغطي القسم الأكبر من الأطراف، وغطاء الرأس والقدمين، إضافة للكمامة، وتكمن أهميته في تلبية حاجة سوق المحافظات الشمالية.

اللباس الواقي الذي يُنتجه المصنع (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وكان المصنع الذي ينتج مئات القطع يوميا، قد قرر تحويل خطوط إنتاجه لتصنيع الزي الجديد في محاولة منه لسدّ عجز السوق واحتياجه لهذه الملابس الواقية، ولا سيما القطاعات الصحية بمختلف تفرعاتها إضافة للدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

يأخذكم "عرب 48" عبر هذا التقرير المصوّر، في جولة داخل المصنع، لتروا كيفية تسييره وعمله عن كثب.


#مصنع زوم
#الضفة الغربية المُحتلّة
#فيروس كورونا
#نابلس

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضغوط قضائية تدفع الاحتلال لتأهيل مركز فحوصات كورونا شرقي القدس
ضغوط قضائية تدفع الاحتلال لتأهيل مركز فحوصات كورونا شرقي القدس

2020-04-13

إصابة جديدة في جنين ترفع حصيلة كورونا بالضفة وغزة إلى 309
إصابة جديدة في جنين ترفع حصيلة كورونا بالضفة وغزة إلى 309

2020-04-13

عودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى قطاع غزة
عودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى قطاع غزة

2020-04-13

الأكثر قراءة

ريفلين: سأكلف الكنيست؛ كتلة اليمين تطالب بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة

ريفلين: سأكلف الكنيست؛ كتلة اليمين تطالب بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-04-12
بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات

بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات

2020-04-12
توقعات المالية الإسرائيلية: عودة كاملة للعمل بنهاية أيار

توقعات المالية الإسرائيلية: عودة كاملة للعمل بنهاية أيار

2020-04-12
أبيكاسيس تنضم لكتلة اليمين: 59 عضو كنيست يدعمون نتنياهو

أبيكاسيس تنضم لكتلة اليمين: 59 عضو كنيست يدعمون نتنياهو

2020-04-12
الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

2020-04-12