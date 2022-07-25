الضفة الغربية: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 1% خلال أيار

أصدر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، تقريرا، قال فيه إن "الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر أيار/ مايو من عام 2022، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 55% مقارنة مع شهر أيار/ مايو من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 556.4 مليون دولار أميركي".

وأوضح الإحصاء في تقريره بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أيار/ مايو 2022، أن "الصادرات خلال شهر أيار/ مايو ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر أيار/ مايو من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 118 مليون دولار أميركي".

وأشار إلى أن "الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2022. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق".

وأضاف التقرير أن "الواردات ارتفعت خلال الشهر المرصود بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 46% مقارنة مع شهر أيار/ مايو من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 674.4 مليون دولار أميركي".

وختم الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء تقريره مشيرا إلى أن "الواردات انخفضت من إسرائيل خلال شهر أيار/ مايو من عام 2022 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2022. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق".