  2. فلسطينيات
  3. دراسات وتقارير

الضفة الغربية: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 1% خلال أيار

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 09:45

الضفة الغربية: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 1% خلال أيار
من سوق في الضفة الغربية المحتلة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، تقريرا، قال فيه إن "الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر أيار/ مايو من عام 2022، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 55% مقارنة مع شهر أيار/ مايو من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 556.4 مليون دولار أميركي".

وأوضح الإحصاء في تقريره بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أيار/ مايو 2022، أن "الصادرات خلال شهر أيار/ مايو ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر أيار/ مايو من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 118 مليون دولار أميركي".

وأشار إلى أن "الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2022. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق".

وأضاف التقرير أن "الواردات ارتفعت خلال الشهر المرصود بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 46% مقارنة مع شهر أيار/ مايو من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 674.4 مليون دولار أميركي".

وختم الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء تقريره مشيرا إلى أن "الواردات انخفضت من إسرائيل خلال شهر أيار/ مايو من عام 2022 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2022. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق".

بودكاست عرب 48

#الاقتصاد الفلسطيني

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة بكورونا و10057 إصابة بأسبوع
الصحة الفلسطينية: 14 وفاة بكورونا و10057 إصابة بأسبوع

2022-07-25

اعتقالات بالضفة وانتشار عسكري بمحافظة جنين
اعتقالات بالضفة وانتشار عسكري بمحافظة جنين

2022-07-25

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال

2022-07-24

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

2022-07-24

"قواعد سلاح الجو الإسرائيلي ستصاب بشلل كامل بالحرب القادمة"

2022-07-24
قتيل في جريمة طعن بالخليل

قتيل في جريمة طعن بالخليل

2022-07-24
حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

2022-07-24
إسرائيل تبحث سبل الرد على قرار روسي محتمل بشأن الوكالة اليهودية

إسرائيل تبحث سبل الرد على قرار روسي محتمل بشأن الوكالة اليهودية

2022-07-24