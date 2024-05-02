الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا بـ370 ألف مبنى بينها 79 ألفا دُمرت بالكامل

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن إعادة بناء جميع المباني المدمرة سيستمر حتى العام 2040، إذا توقفت الحرب الآن، ومبلغ الأضرار المباشرة بالبنى التحتية في قطاع غزة، حتى كانون الثاني/يناير، 18.5 مليار دولار

تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الأشهر السبعة الماضية، بأضرار لـ370 ألف مبنى، بينها 79 ألف مبنى دُمر بالكامل. وفي حال توقفت الحرب اليوم، فإن إعادة بناء جميع المباني المدمرة سيستمر حتى العام 2040، وفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، الخميس.

وأشار التقرير إلى أن الناتج الفلسطيني انكمش منذ بداية الحرب على غزة بنسبة 29.6%، ما يعني فقدان 7.1 مليار دولار، وأن 1.74 مليون فلسطيني انضموا إلى دائرة الفقر، لترتفع نسبة الفقر بين السكان الفلسطينيين إلى 58.4%.

وقُدر مبلغ الأضرار المباشرة بالبنى التحتية في قطاع غزة، حتى كانون الثاني/يناير، بـ18.5 مليار دولار.

وأفادت آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، اليوم، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,596 شهيدا و77,816 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتؤكد هذه المعطيات أن إسرائيل تشن الحرب ضد المدنيين العُزل وليس ضد حركة حماس أو غيرها من فصائل المقاومة، إذا إن الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى هم مدنيون، كما أن الغالبية الساحقة من المباني والبنية التحتية هي مدنية.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل من أجل زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع خلال الحرب، وأعادت إسرائيل، أمس، فتح معبر حدودي مع شمال القطاع للمرة الأولى منذ تعرضه لأضرار في بداية الحرب.

في الوقت نفسه وخلال زيارته السابعة للمنطقة منذ اندلاع الحرب، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ومن شأن هذه الهدنة المقترحة أن تؤدي إلى تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس مقابل وقف القتال، وإيصال الغذاء والدواء والمياه التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

كما يواجه القطاع كارثة إنسانية، إذ تسببت الحرب التي تشنها إسرائيل بنزوح حوالي 80% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ديارهم، بالإضافة لدمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن، وباتت مناطق شمال غزة على شفا مجاعة.