غزة: تبرئة صحافية من تهم تتعلق بنشر تقرير استقصائي

أطلقت السلطات في قطاع غزّة المحاصر، اليوم الإثنين، سراح الصحافية الفلسطينية هاجر حرب، بعد أن برأتها المحكمة، من التهم التي وُجهت إليها في أعقاب إعدادها تقريرا استقصائيا تناول "شبهات فساد" متعلقة في علاج الأشخاص خارج القطاع الذي تردّت فيه إمكانيات العلاج بشكل كبير بفعل الحصار.

وقال رئيس لجمة التضامن مع حرب، فتحي صباح إن "محكمة الصلح في غزة التي عقدت جلستها في مدينة غزة صباح اليوم الاثنين، برئاسة القاضي حمدي شاهين أصدرت قرارا بتبرئة الصحافية هاجر حرب من كل التهم المنسوبة لها وإغلاق ملف القضية ورد الدعوة قضائيا".

وكانت المحكمة وجهة أربع تهم لهاجر وهي "انتحال شخصية، والقذف القدح بحق وزارة الصحة ونشر أخبار كاذبة وعدم توخي الدقة والنزاهة".

وأضاف صباح أن "قرار قاضي المحكمة بتبرئة هاجر من التهم الأربع يمثل انتصارا ليس فقط لهاجر بل هو انتصار لحرية الصحافة والتعبير خاصة للصحافة الاستقصائية" وتابع "هذه سابقة قضائية سيستند إليها القضاء في المستقبل فيما لو تعرض أي صحافي لمثل هذه التهم".

أعدت الصحافية الفلسطينية حرب في 2016 تقريرا لتلفزيون "العربي" في غزة حول إعطاء أطباء تقارير طبية مزوّرة من أجل السماح لفلسطينيين بمغادرة غزة لتلقي العلاج، وهو أحد الأسباب التي تسمح بموجبها إسرائيل لفلسطينيين بالخروج من القطاع المحاصر.

وحوكمت حرب (34 عاما) غيابيا أثناء تواجدها في الأردن لتلقي العلاج لإصابتها بالسرطان، ودانتها محكمة في القطاع في حزيران/ يونيو 2017 بالحبس ستة أشهر.

وعبر "مركز غزة لحرية الإعلام" عن ارتياحه لقرار تبرئة حرب، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن التي تديرها حماس "ارتكبت 28 انتهاكا ما بين اعتقال واستجواب صحافيين خلال شهر (آذار) مارس" الجاري، خلال اجراءاتها لمنع الحراك الشعبي "بدنا نعيش" الذي يطالب فيه ناشطون بتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الشرطة استجوبت حرب أربع مرات على الأقل بعد تقريرها، معتبرة أن محاكمتها "اعتداء مشين على حرية الإعلام".