غزة: معبر رفح مغلق بالاتجاهين خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن السلطات المصرية، ستغلق معبر رفح البري، يوم الأحد، في كلا الاتجاهين، بمناسبة عيد الأضحى، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الداخلية، في بيان: "إن معبر رفح البري سيكون مغلقا في الاتجاهين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

ويحل عيد الأضحى يوم الأحد وينتهي مساء الأربعاء، 14 آب/ أغسطس الجاري.

وأُغلِق المعبر في المرة الأخيرة، يوم الإثنين، بتاريخ 29/7/2019، في كلا الاتجاهين، لمدة يوم واحد، وقالت الداخلية بغزة حينها إن ""معبر رفح البري سيكون مغلقا الإثنين في الاتجاهين، وذلك حسبما تم إبلاغنا به من قبل الجانب المصري (...) وعليه يؤجل إعلان الحافلات التي كانت مقررة للسفر".

ولم يشر البيان لأي تفاصيل حول أسباب الإغلاق، فيما لم يصدر إعلان من الجانب المصري بهذا الخصوص.

يذكر أن معبر "رفح" البري يربط قطاع غزة، بمصر، ويستخدمه الفلسطينيون للسفر للعالم الخارجي في ظل الحصار الإسرائيلي. وتفتح السلطات المصرية، المعبر، بشكل منتظم بكلا الاتجاهين، منذ أيار/مايو 2018.