إصابتان جراء قصف الاحتلال مواقع في غزة

أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، طال عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق أضرارًا في المنازل والممتلكات.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" بِثلاثة صواريخ على الأقل موقعًا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيَين بجروح مختلفة، وتدمير الموقع واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعًا وأرضًا زراعية في المنطقة الشرقية بين مدينتي رفح وخان يونس.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي موقعًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة للاستهداف.

كما قصف الطيران الحربي موقعًا جنوب غرب مدينة غزة، بصاروخين على الأقل وألحق دمارًا وخرابًا في منازل المواطنين القريبة من المكان.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر أمس الجمعة، بعدد من الصواريخ مواقع وأراض زراعية في عدد من المناطق بالقطاع دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الغارات استهدفت موقعا لإنتاج وسائل قتالية ونفقا يستخدم لنقل أسلحة وموقعا عسكريا لحركة حماس، "ردا على إطلاق مقذوف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مساء أمس".

يُذكر أن قذيفة أطلقت من قطاع غزّة، مساء الجمعة، انفجرت في منقطة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وفي غزّة، قال مصدر أمني تابع لحركة "حماس" إنّ "طائرات الاحتلال شنت فحر اليوم الجمعة عدوانا جديدا واستهدفت أربعة مواقع ونقاط رصد للمقاومة في مدينة غزة ووسط القطاع وفي رفح، ما أسفر عن أضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع ومحيطها، من دون أن تُسجّل إصابات".

وذكر شهود عيان أنّ المواقع المستهدفة تابعة لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس".