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هنيّة يحذر الاحتلال من الانتهاكات.. "شعبنا والمقاومة لن يسمحوا بذلك"

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 11:53

هنيّة يحذر الاحتلال من الانتهاكات.. "شعبنا والمقاومة لن يسمحوا بذلك"
إسماعيل هنيّة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال رئيس حركة"حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن "معركة سيف القدس ضربت نظرية الردع والحروب الخاطفة التي اتبعتها إسرائيل".

وأضاف هنية أن "المقاومة الفلسطينية نقلت المعركة إلى داخل الكيان الإسرائيلي وإلى كل شبر من أرض فلسطين".

وأشار إلى أن "قادة الاحتلال حاولوا خلال الفترة الماضية الحد من حالات الاحتكاك بتأثير تداعيات معركة سيف القدس".

وأوضح هنية أن "الاحتلال يحسب الآن حسابا لأهلنا في داخل فلسطين وميزان القوة من حيث الروح السائدة هو في صالحنا".

ونوّه إلى أنه "من نتائج معركة سيف القدس أنها وحدت الأرض والشعب والقضية وأزالت الحواجز الجغرافية داخل فلسطين".

وأضاف في تصريحاته أن "قضية فلسطين كقضية تحرر وطني عادت مرة أخرى للبروز في صورة للوحدة والتماسك بعد معركة سيف القدس".

وفي ما يخصّ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير، قال هنية إننا "نتابع التهديدات المستجدة والتلويحات المستمرة باقتحام المسجد الأقصى المبارك".

وحّذر إسماعيل هنية الاحتلال الإسرائيلي قائلًا "أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الخطوات فالشعب الفلسطيني والمقاومة لن تسمح بذلك".

وشدّد هنية على أن "قرارنا واضح لا تردد فيه وسوف نواجه بكل الإمكانات ولن نسمح باستباحة المسجد الأقصى والعربدة في القدس".

وأضاف رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هنيّة أن "انتزاع الحقوق وصناعة الانتصار في أيدينا وليست في أيدي عدونا، ونحن نقرأ كل المتغيرات على صعيدنا الفلسطيني وعلى صعيد المنطقة والعالم وكلها ستصب في مصلحة شعبنا".

ودعا هنيا "أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أن يكونوا في كامل الجاهزية لعدم السماح بالعربدة في المسجد الأقصى".

وأوضح هنية أن "نحن لا نتحدث فقط وأفعالنا تسبق كلماتنا وصراعنا مع المحتل الصهيوني دخل مرحلة جديدة".

وختم بالقول إننا "سنحرر الأسرى والمسرى ويخرج العدو من فلسطين التاريخية ويعود اللاجئون، هذا وعد صادق غير مكذوب".

بودكاست عرب 48

#إسماعيل هنية
#حماس
#المقاومة الفلسطينية
#سيف القدس
#العدوان على غزة
#انتهاكات الاحتلال
#الاحتلال الإسرائيلي

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