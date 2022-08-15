  2. فلسطينيات
  3. شعب تحت الحصار

غزة: تضرر 2000 وحدة سكنية إثر عدوان الاحتلال الأخير

تاريخ النشر: 15/08/2022 - 13:17

غزة: تضرر 2000 وحدة سكنية إثر عدوان الاحتلال الأخير
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

زاد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، سوءا، والذي يعاني أصلا من آثار العدوانات السابقة والحصار المتواصل من الاحتلال على القطاع منذ 16 عامًا.

وخلّف عدوان الاحتلال الاسرائيلي الأخير، الذي استمر ثلاثة أيام عشرات الشهداء ومئات الجرحى غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير مئات البيوت والوحدات السكنية.

القطاع المحاصر من البر والبحر والجو والأكثر اكتظاظا في العالم ويسكنه أكثر من مليوني نسمة، يعاني من الفقر والبطالة لا سيما بين فئة الشباب وخريجي الجامعات، وسط تحذيرات محلية وأممية من تدهور معظم مناحي الحياة.

حتى اليوم لم يتعاف القطاع من آثار عدوان أيار/ مايو العام الماضي، الذي استمر 11 يوما ونتج عنه آلاف الشهداء والجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية والطرقات والشوارع.

خلال العدوان الأخير تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها ما فاقم من أزمة السكن في قطاع غزة.

وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع: "وفقا لإحصائيات أولية حوالي 2000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار ما بين ضرر كلي وغير صالح للسكن وجزئي وطفيف".

وتعمل آليات ثقيلة إلى الآن على إزالة ركام البيوت والشقق السكنية المدمرة.

(Gettyimages)

وحسب الإحصائيات "بلغ إجمالي الهدم الكلي من الوحدات السكنية 22 وحدة سكنية، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية غير صالح للسكن 77 وحدة سكنية، واجمالي الأضرار الجزئية الصالح للسكن بلغ 1908 وحدات سكنية.

وفي شارع الوحدة وسط مدينة غزة هناك عائلات لم تعد إلى منازلها التي دمرتها قوات الاحتلال خلال عدوانها العام الماضي مثل عائلات اليازجي والكولك وشهاب، حيث لا يزال العمل جارٍ على إعادة بنائها.

غالبية المنازل والوحدات السكنية التي دمرت العام الماضي لم يتم بناؤها حتى إعداد هذا التقرير، مما زاد من أزمات قطاع غزة.

وتقول مصادر: "هناك بيوت متضررة من عدوان 2014 لم يتلق أصحابها أية مساعدات لإعادة تأهيلها وإصلاحها".

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار.

وشدد الطباع في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عمّق الأزمات القائمة وضاعف سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وساهم في ركود تجاري لم يسبق له مثيل.

وأوضح أن معدل البطالة بلغ في قطاع غزة 50% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي ربع مليون شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في غزة تعتبر الأعلى عالميًا.

كما ارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس لتتجاوز 78%، وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 64%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر إلى 69%.

بودكاست عرب 48

#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#عدوان
#تضرر وحدات سكنية

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيد برصاص الاحتلال في كفر عقب
شهيد برصاص الاحتلال في كفر عقب

2022-08-15

عواودة والباز يواصلان معركة "الأمعاء الخاوية"
عواودة والباز يواصلان معركة "الأمعاء الخاوية"

2022-08-15

اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين
اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

2022-08-15

الأكثر قراءة

القدس: 9 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 9 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

2022-08-14
بعد مطاردة 6 ساعات: الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

بعد مطاردة 6 ساعات: الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

2022-08-14
سلمان رشدي ورائد صلاح

سلمان رشدي ورائد صلاح

2022-08-14
كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

2022-08-14
تقارير أمنية إسرائيلية:

تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"

2022-08-14