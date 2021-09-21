الاحتلال يقرر الاستيلاء على 48 ألف و700 دونم شرقي مدينة بيت لحم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على 48 ألف و700 دونم في قرية كيسان شرقي مدينة بيت لحم، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن "قرار الاستيلاء يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بهذا الكم الهائل من الدونمات تقع جنوب شرقي القرية تعود لعائلة عوض الله إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان، لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة ‘آبي هناحل‘".

يتبع...