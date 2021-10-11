الموافقة على الدفعة الأولى من طلبات لم الشمل لأسر فلسطينينة من الضفة وغزة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الإثنين، عن استقبال الدفعة الأولى من الموافقات فيما يخصّ ملفات جمع شمل العائلات، وعددها 442 موافقة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنيّة، حسين الشيخ، في بيان، أن الموافقات شملت أبناء المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

وأشار الشيخ إلى أن استقبال الدفعة الأولى يأتي بناءً على المتابعة لما سبق وتـمّ الإعلان عنه أواخر أب/أغسطس الماضي، حول التفاهمات التي تمت بينا وبين الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام ما يزيد عن 12 عامًا.

وأكّد أن المتابعة جارية من أجل تجاوز، باقي الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل جمع شمل العائلات وتغيير العنوان.

وأعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في القطاع والضفة ستكون مفتوحة اعتبارًا من اليوم، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، لإتمام إجراءات استصدار الهوية، وجواز السفر الفلسطيني.

وكان الشيخ قد أعلن نهاية شهر آب/ أغسطس المنصرم، عن اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول زمني متّفق عليه.