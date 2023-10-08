استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا

أفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي، ناصر عناني، باستشهاد الشاب عبد الحليم أبو اسنينة الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي للمدينة.

استُشهد مساء اليوم الأحد، شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي، ناصر عناني، باستشهاد الشاب عبد الحليم أبو اسنينة الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي للمدينة.

وكانت قد اندلعت مواجهات مع الاحتلال في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية "طوفان الأقصى" والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في "غلاف غزة" وجنوبي البلاد، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 370 فلسطينيا في قطاع غزة، من بينهم 20 طفلا، وإصابة 2200 فلسطيني آخرين بجراح مختلفة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وفي الجانب الإسرائيلي، أُعلن عن مقتل 700 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من ألفين آخرين من جراء عملية "طوفان الأقصى".