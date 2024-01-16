350 ألف مريض مزمن في قطاع غزة "بلا دواء"

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن 350 ألف مريض مزمن لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24,285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، كما أفادت الوزارة، في بيان، بإصابة 61,154 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ 102 يوم على غزة.

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وقالت وزارة الصحة إن 350 ألف مريض مزمن لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وجار في بيان مقتضب صدر عن الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن "350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة". وحذّر من "مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى".

كما طالب المؤسسات الدولية بضرورة "توفير الأدوية للمرضى المزمنين بشكل عاجل"؛ وفي بيان آخر، أعلن القدرة نفاد "غاز النيتروز في غرف العمليات والنقص الحاد في الغازات الطبية الأخرى"؛ دون مزيد من التفاصيل. ويستخدم غاز النيتروز في "تخدير المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية".

وكانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية قد حذرت من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب. وفي أكثر من مرة، حذرت وزارة الصحة من شح الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ونفاد بعضها جراء الإصابات الكثيرة التي تصل إلى المستشفيات. وقال عدد من الغزيين إنهم لا يجدون أدويتهم داخل الصيدليات أو المستشفيات.

وأوضحت وزارة الصحة أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا بالإضافة إلى إصابة 320 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات.

وعلى صلة، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام دخول مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة مما يفاقم محنة الفلسطينيين. وأضاف، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الأسترالية، أن هذه العوائق تعني أنه لا تتم تغطية إلا 10% فقط من إجمالي احتياجات السكان الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.