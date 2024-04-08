استمرار حملة الإغاثة: لا للجوع نعم للحياة لـ"النداء الفلسطيني الموحد"

قالت المؤسسة إن "هذه التبرعات سوف تنقذ حياة الآلاف ممن يواجهون الموت البطيء، حيث يعاني 90 بالمئة من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، و30 بالمئة من الأطفال في شمالي غزة دون السنتين يعانون من سوء التغذية الحاد".

تواصل حملة "لا للجوع نعم للحياة" لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، التي أطلقتها مؤسسة "النداء الفلسطيني الموحد upa" لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، حملتها الإغاثية المستمرة منذ عدة أسابيع.

وكانت مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد قد أكدت في حملتها أن قطاع غزة بحاجة إلى التبرع لتوفير الطعام ومياه الشرب والأدوية والحاجات الإنسانية الأساسية.

وشددت المؤسسة على أن "هذه التبرعات سوف تنقذ حياة الآلاف ممن يواجهون الموت البطيء، حيث يعاني 90 بالمئة من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، و30 بالمئة من الأطفال في شمالي غزة دون السنتين يعانون من سوء التغذية الحاد".

الجدير بالذكر أن مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد هي "منظمة غير ربحية مسجلة في نيويورك، ومقرها الرئيسي في واشنطن، وتعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان. وقد تأسست عام 1978 في نيويورك من قبل مجموعة من الفلسطينيين الأميركيين، ورسالتها تمكين الفلسطينيين من تحسين حياتهم ومجتمعاتهم من خلال برامج اجتماعية مسؤولة ومستدامة في مجالات الصحة والتعليم والتطوير المجتمعي والاقتصادي".

وحصلت مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد upa من قبل Charity Navigator على التقييم الأعلى للصحة المالية والمساءلة والشفافية على مدى السنوات الثماني الماضية، إضافة إلى حصولها على الشارة البلاتينية للشفافية من Guidestar Platinum Seal of Transparency.