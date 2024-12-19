مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات بلدات ومخيمات بالضفة

شهدت مدن الضفة تصعيدا ميدانيا لافتا، حيث اندلعت مواجهات في عدة مناطق، تخللها تصدي للمستوطنين واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة، أسفرت عن إصابات وخسائر مادية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس، عقب دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأخضعت قوات الاحتلال قرابة الـ 50 فلسطينيا، أغلبهم أسرى محررون، في بلدة بيت عوا قضاء الخليل، للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم.

واعتقلت قوات الاحتلال إمام مسجد النبي أيوب، الشيخ إحسان كراجة، ونجله صهيب، عقب اقتحام منزلهما في بلدة حلحول.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيد محفوظ، ووالد الشاب حمزة الديري، عقب اقتحام وتفتيش منزليهما في مخيم عسكر الجديد للاجئين.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: شادي جودة، وشقيق الأسير وجدي جودة، وفادي كعبي، من منزليهما في عراق التايه، شرقي نابلس، بالإضافة للشاب عبد الله الشوبكي، من منزله في حي المساكن الشعبية شرقي المدينة، بعد تخريبه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا شمال سلفيت، وفتشت عددا من المنازل واعتدت على فلسطينيين بعد احتجازهم.

وقالت مصادر محلية إن قوة راجلة من جنود الاحتلال، ترافقها عدة مركبات عسكرية، اقتحمت القرية وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت السكان من التنقل.

وبحسب الأهالي فقد داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل وفتشوها واعتلوا أسطحها، واقتادوا عددا من الشبان إلى وسط القرية واحتجزوهم وأخضعوهم لتحقيق ميداني، واعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي والوحيد للقرية، في وقت سابق من مساء الأربعاء، وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين الذين حاولوا الدخول إلى القرية أو الخروج منها، دون وقوع إصابات، علما أن مدخل القرية الشرقي مغلق ببوابة حديدية منذ عدة أشهر.

إلى ذلك، وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، 24 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز "معطى" في بيان إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023.

وشهدت مدن الضفة تصعيدا ميدانيا لافتا، حيث اندلعت مواجهات في عدة مناطق، تخللها تصدي للمستوطنين واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة، أسفرت عن إصابات وخسائر مادية