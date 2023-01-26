قصة مؤثرة عن الإخوة

"الحُبّ الحقيقيّ هو حبّ الأخ لأخيه، فهو حبٌّ لا مصلحة فيه، وإنّما الصّدق والإخلاص والوفاء يكمُن فيه. الأُخوّة الحقيقيّة هي التي يُضحّي فيها كُلّ فردٍ منها لأجل أن يُسعد أخاه، وإذا ما تحقّّقت التضحية فيها تكاملت جوانبها. الأنانيّة هي الصّفة التي تهدم أيّ أخوّةٍ مهما كانت قُوّة وصلابة تلك العلاقة، ومهما بلغت من قوّة تواصل وإخاء.





عندما تضيق بنا الحياة، وتنفرج بعدها، نقول الحمدالله: "خَيْ"

- كان خلاف بين أخوين على قطعة أرض، ورثاها من والدهما، وكان هنالك التباس في تقسيمها والقسمة بينهما لكل واحد.

- أراد الأول أن يبني سورا كبيرا بينهما في الأرض دون علم أخيه، فطلب من بَنَّاء ليبني سورا في الأرض، ولكن للمفاجئة حين أراد الأخ الأول مواجهة أخيه ببناء السور،

- ماذا رأى الأخوين بدل بناء السور؟

- كيف انتهت بينهما الإشكالية؟ ومن كان السبب، وما العبرة في كل القصة عن علاقة الأخوة؟

القصة ترويها الحكواتية "سارة قصير"، ترويها في "التلفزيون العربي" ضمن سلسلة من البرامج الترفيهية فيه:

بناء الجسور بين الإخوة، لا الأسوار العالية..

إأعداد وتقديم: سوسن غطاس، موقع والدية برعاية موقع عرب 48